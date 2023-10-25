В Японии отменили требование удаления репродуктивных органов для официальной смены гендера

Детали

Решение Большой палаты из 15 судей Верховного суда страны было первым решением о конституционности японского закона 2003 года, который требовал удаления репродуктивных органов для признания государством изменения гендера.

Это требование долго критиковалось международными правозащитными и медицинскими группами и, как отмечается, его отмена - это большая победа для японского ЛГБТК+ сообщества.

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