В Японии отменили требование удаления репродуктивных органов для официальной смены гендера
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Верховный суд Японии сегодня признал неконституционным закон, который требует от трансгендеров удаления репродуктивных органов для официальной смены гендера. Об этом сообщило AP, пишет УНН.
Детали
Решение Большой палаты из 15 судей Верховного суда страны было первым решением о конституционности японского закона 2003 года, который требовал удаления репродуктивных органов для признания государством изменения гендера.
Это требование долго критиковалось международными правозащитными и медицинскими группами и, как отмечается, его отмена - это большая победа для японского ЛГБТК+ сообщества.
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