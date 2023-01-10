У Японії розпочалися дослідження з виробництва електроенергії зі снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. На Північному Сході Японії розпочалися дослідження з виробництва електроенергії з непотрібного снігу з метою забезпечення відновлюваного джерела енергії, пише Кyodo News, передає УНН.
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Місто Аоморі, де щороку випадає багато снігу, в грудні розпочало випробування в басейні покинутої початкової школи з метою вивчення можливості виробництва енергії за рахунок використання різниці температур між накопиченим снігом і навколишнім повітрям.
У спільному проекті місцевий ІТ-стартап Forte Co. і Університет електрозв’язку в Токіо прагнуть живити турбіну енергією, яка виробляється, коли рідина, охолоджена накопиченим снігом, потім випаровується за рахунок тепла навколишнього повітря.
Виробництво електроенергії з накопиченого снігу останнім часом привертає увагу як екологічно чисте, дешеве і безпечне джерело енергії.
В Аоморі великі обсяги снігу скидаються в море та інші місця після того, як їх збирають снігоочисники і вантажівки. У попередньому фінансовому році, який закінчився в березні минулого року, після сильних снігопадів витрати на прибирання снігу зросли до рекордних 5,9 млрд. ієн (44,6 млн. доларів США).
“До снігу ставилися як до неприємності, але ми можемо використати його з користю”, — сказав представник міської влади.
16 грудня близько 10 працівників компанії Forte розмістили ізоляційні матеріали всередині басейну. Перед початком виробництва електроенергії навесні будуть проведені подальші дослідження щодо збереження снігу, а також кількості електроенергії, яка може бути вироблена.
За словами Форте, проблеми включають пошук великомасштабного об’єкту для зберігання снігу, а також забезпечення підігрітого повітря в холодну пору року.
Для отримання великої різниці температур компанія розглядає можливість використання тепла гарячих джерел.
“Це поновлюване джерело енергії, унікальне для регіону з великою кількістю снігу. Це також призведе до створення нової індустрії”, — сказав Дзюн Касай, голова компанії Forte.
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