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В Японии начались исследования по производству электроэнергии из снега

Киев • УНН

 • 861467 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. На Северо-Востоке Японии начались исследования по производству электроэнергии из ненужного снега с целью обеспечения возобновляемого источника энергии, пишет Кyodo News, передает УНН.

В Японии начались исследования по производству электроэнергии из снега

Детали

Город Аомори, где каждый год выпадает много снега, в декабре начал испытания в бассейне заброшенной начальной школы с целью изучения возможности производства энергии за счет использования разницы температур между накопленным снегом и окружающим воздухом.

В совместном проекте местный ИТ-стартап Forte Co. и Университет электросвязи в Токио стремятся питать турбину энергией, которая вырабатывается, когда жидкость, охлажденная накопленным снегом, затем испаряется за счет тепла окружающего воздуха.

Производство электроэнергии из накопленного снега в последнее время привлекает внимание как экологически чистый, дешевый и безопасный источник энергии.

В Аомори большие объемы снега сбрасываются в море и другие места после того, как их собирают снегоочистители и грузовики. В предыдущем финансовом году, который закончился в марте прошлого года, после сильных снегопадов расходы на уборку снега выросли до рекордных 5,9 млрд. иен (44,6 млн. долларов США).

“К снегу относились как к неприятности, но мы можем использовать его с пользой”, — сказал представитель городских властей.

16 декабря около 10 работников компании Forte разместили изоляционные материалы внутри бассейна. Перед началом производства электроэнергии весной будут проведены дальнейшие исследования по сохранению снега, а также количества электроэнергии, которая может быть произведена.

По словам Форте, проблемы включают поиск крупномасштабного объекта для хранения снега, а также обеспечение подогретого воздуха в холодное время года.

Для получения большой разницы температур компания рассматривает возможность использования тепла горячих источников.

“Это возобновляемый источник энергии, уникальный для региона с большим количеством снега. Это также приведет к созданию новой индустрии”, — сказал Дзюн Касай, глава компании Forte.

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