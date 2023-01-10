Через поширення пташиного грипу в Японії було знищено майже 10 мільйонів птахів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Японія вибракувала майже 10 мільйонів птахів на птахофабриках в цьому сезоні, досягнувши рекордного рівня, оскільки випадки пташиного грипу зростають по всій країні, повідомило в понеділок міністерство сільського господарства, пише УНН з посиланням на The Japan Times.
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Кількість знищених птахів зросла до 9,98 мільйона, оскільки префектура Ібаракі заявила в той же день, що вона почала вибраковувати приблизно 930 000 курей на фермі в місті Сіросато після того, як генетичне тестування підтвердило наявність пташиного грипу.
За даними Міністерства сільського господарства, лісового господарства та рибальства, попередній рекордний показник склав 9,87 мільйона голів, проведений в період з листопада 2020 року по березень 2021 року.
Станом на понеділок в 23 з 47 префектур країни в цьому сезоні було підтверджено рекордні 56 випадків зараження в 23 з 47 префектур країни.
Перший випадок пташиного грипу в цьому сезоні був підтверджений на птахофабриці в префектурі Окаяма в жовтні.
У префектурі Фукуока на початку місяця було вилучено близько 430 ему. Вважається, що останню хвилю пташиного грипу в Японії спричинили перелітні птахи.
Нагадаємо
На птахофабриці у нідерландській провінції Лімбург внаслідок великого спалаху пташиного грипу знищили 300 тисяч курей.