Из-за распространения птичьего гриппа в Японии было уничтожено почти 10 миллионов птиц
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Япония выбраковала почти 10 миллионов птиц на птицефабриках в этом сезоне, достигнув рекордного уровня, поскольку случаи птичьего гриппа растут по всей стране, сообщило в понедельник министерство сельского хозяйства, пишет УНН со ссылкой на The Japan Times.
Детали
Количество уничтоженных птиц возросло до 9,98 миллиона, поскольку префектура Ибараки заявила в тот же день, что она начала выбраковывать примерно 930 000 кур на ферме в городе Сиросато после того, как генетическое тестирование подтвердило наличие птичьего гриппа.
По данным Министерства сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, предыдущий рекордный показатель составил 9,87 миллиона голов, проведенный в период с ноября 2020 года по март 2021 года.
По состоянию на понедельник в 23 из 47 префектур страны в этом сезоне было подтверждено рекордные 56 случаев заражения в 23 из 47 префектур страны.
Первый случай птичьего гриппа в этом сезоне был подтвержден на птицефабрике в префектуре Окаяма в октябре.
В префектуре Фукуока в начале месяца было изъято около 430 эму. Считается, что последнюю волну птичьего гриппа в Японии вызвали перелётные птицы.
Напомним
На птицефабрике в нидерландской провинции Лимбург в результате крупной вспышки птичьего гриппа уничтожили 300 тысяч кур.