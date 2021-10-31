У Японії правляча коаліція зберегла більшість у нижній палаті парламенту

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За інформацією на пізній вечір 31 жовтня, ЛДП, що знаходиться в Японії при владі беззмінно з 1950-х років, отримує не менше 259 із 465 місць, а партія “Комейто” — 31 мандат. Для порівняння: на виборах 2017 року ЛДП вдалося отримати 276 мандатів. Спостерігачі пов’язують втрату партією популярності із незадоволенням багатьох виборців політикою уряду Японії щодо боротьби з коронавірусом.

Нинішнього року погіршила свої результати і головна опозиційна Конституційно-демократична партія. Відповідно до даних дільниць, відомих на вечір 31 жовтня, представники цієї партії могли розраховувати на 94 мандати. До виборів ця Конституційно-демократична партія мала у нижній палаті парламенту Японії 112 представників.

Тим часом, партія Товариство відродження Японії значно покращила свій результат порівняно з попередніми виборами: з 11 до 40 мандатів. Комуністична партія та Народно-демократична партія, за даними на вечір 31 жовтня, одержують по 10 місць. Інші мандати нижньої палати парламенту Японії будуть розподілені між іншими дрібними партіями та незалежними кандидатами.

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На момент публікації матеріалу підрахунок голосів ще не було завершено. Явка на виборах цього року становила 55%, причому 20% виборців проголосували достроково.

Прем’єр Японії про підсумки виборів та свої плани

Коментуючи підсумки виборів, глава уряду Японії, голова ЛДП Фуміо Кісіда заявив, що поки що не має наміру змінювати склад свого кабінету. Крім того, він збирається до кінця року ухвалити додатковий бюджет. Виділення нових коштів на відновлення економіки країни від наслідків кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, було однією з передвиборних обіцянок Кісіди.

Очікується, що вже 2 листопада прем’єр Японії вирушить до Глазго, щоб приєднатися до учасників Конференції ООН зі зміни клімату. Крім того, Кісіда планує найближчим часом здійснити візит до США та зустрітися з президентом цієї країни Джо Байденом.