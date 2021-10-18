Вибори в Японії: у виборчих бюлетенях не вказуватимуть стать кандидатів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У виборчих бюлетенях, які видадуть громадянам Японії на дільницях для голосування, не вказуватимуть стать кандидатів. Про це повідомляє УНН із посиланням на NHK.
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Списки кандидатів до парламенту складають комісії місцевих адміністрацій із проведення виборів. Їх публікують у кожній із 47 префектур Японії.
Міністерство загальнонаціональни справ ухвалило рішення припинити вказувати у бюлетенях стать кандидатів на виборах та підготувало для комісій місцевих адміністрацій інструкцію з вказівками щодо проведення виборів.
“Якщо виборчі комісії публікуватимуть інформацію про стать кандидата, це може призвести до дискримінації. Я думаю, що це важливий крок для її запобігання”, — вважає доцент університету Тохоку Кавамура Кадзунорі.
Повідомляють, що чотири роки тому на попередніх виборах до нижньої палати парламенту Японії стать кандидатів указувала приблизно половина виборчих комісій.
Нагадаємо
14 жовтня в Японії розпустили парламент для виборів, які відбудуться 31 жовтня. У багатьох округах уже проводять агітацію, але формально кампанія розпочнеться завтра, 19 жовтня.
За даними місцевих опитувань, новий прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який перебуває на посаді 11 днів, має значну підтримку серед населення.