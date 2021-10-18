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Вибори в Японії: у виборчих бюлетенях не вказуватимуть стать кандидатів

Вибори в Японії: у виборчих бюлетенях не вказуватимуть стать кандидатів

Київ • УНН

 • 20858 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У виборчих бюлетенях, які видадуть громадянам Японії на дільницях для голосування, не вказуватимуть стать кандидатів. Про це повідомляє УНН із посиланням на NHK.

Деталі

Списки кандидатів до парламенту складають комісії місцевих адміністрацій із проведення виборів. Їх публікують у кожній із 47 префектур Японії.

Міністерство загальнонаціональни справ ухвалило рішення припинити вказувати у бюлетенях стать кандидатів на виборах та підготувало для комісій місцевих адміністрацій інструкцію з вказівками щодо проведення виборів.

“Якщо виборчі комісії публікуватимуть інформацію про стать кандидата, це може призвести до дискримінації. Я думаю, що це важливий крок для її запобігання”, — вважає доцент університету Тохоку Кавамура Кадзунорі.

Повідомляють, що чотири роки тому на попередніх виборах до нижньої палати парламенту Японії стать кандидатів указувала приблизно половина виборчих комісій.

Нагадаємо

14 жовтня в Японії розпустили парламент для виборів, які відбудуться 31 жовтня. У багатьох округах уже проводять агітацію, але формально кампанія розпочнеться завтра, 19 жовтня.

За даними місцевих опитувань, новий прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який перебуває на посаді 11 днів, має значну підтримку серед населення.

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