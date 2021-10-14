В Японії розпустили парламент: готуються до виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Сьогодні в Японії розпустили парламент для виборів, які відбудуться наприкінці жовтня. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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За даними місцевих опитувань, новий прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який перебуває на посаді 11 днів, має значну підтримку серед населення. Завдяки цьому його керівна Ліберально-демократична партія та партнери по коаліції - партія "Комейто", ймовірно, збережуть більшість у нижній палаті парламенту.
Зазначають, що виборці хочуть обрати уряд, в якого є плани рішучих дій для припинення пандемії COVID-19 та відновлення економіки. Опитування газети Sankei засвідчило, що приблизно 48% респондентів хочуть, аби адміністрація Кісіда насамперед боролася з коронавірусом, і вже потім займалася відновленням економіки.
Партія Кісіди просуває заходи боротьби з коронавірусом, зокрема постачання пероральних противірусних препаратів, а також реалізацію "нового капіталізму", орієнтованого на економічне зростання і перерозподіл багатства.
Керівна партія також закликала до різкого підвищення витрат на оборону, щоб мати можливість знищувати балістичні ракети на тлі дедалі більшої наполегливої позиції Китаю щодо Тайваню.
У багатьох округах вже проводять агітацію, але формально кампанія розпочнеться 19 жовтня. Голосування відбудеться 31 жовтня.
Нагадаємо
Фуміо Кісіда, голова керівної Ліберально-демократичної партії (ЛДП), став прем'єр-міністр Японії 4 жовтня. За підсумками голосування він здобув 311 з 458 голосів. Друге місце посів лідер Конституційно-демократичної партії Японії Юкіо Едано, у нього 124 голоси.