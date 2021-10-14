В Японии распустили парламент: готовятся к выборам
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Сегодня в Японии распустили парламент для выборов, которые состоятся в конце октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По данным местных опросов, новый премьер-министр Японии Фумио Кисида, который занимает должность 11 дней, имеет значительную поддержку среди населения. Благодаря этому его правящая Либерально-демократическая партия и партнеры по коалиции — партия "Комэйто", вероятно, сохранят большинство в нижней палате парламента.
Отмечают, что избиратели хотят выбрать правительство, у которого есть планы решительных действий для прекращения пандемии COVID-19 и восстановления экономики. Опрос газеты Sankei показал, что примерно 48% респондентов хотят, чтобы администрация Кисида прежде всего боролась с коронавирусом, и уже потом занималась восстановлением экономики.
Партия Кисида продвигает меры борьбы с коронавирусом, в частности поставки пероральных противовирусных препаратов, а также реализацию "нового капитализма", ориентированного на экономический рост и перераспределение богатства.
Правящая партия также призвала к резкому увеличению расходов на оборону, чтобы иметь возможность уничтожать баллистические ракеты на фоне все большей настойчивой позиции Китая в отношении Тайваня.
Во многих округах уже проводят агитацию, но формально кампания начнется 19 октября. Голосование состоится 31 октября.
Напомним
Фумио Кисида, глава правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), стал премьер-министр Японии 4 октября.
По итогам голосования он получил 311 из 458 голосов. Второе место занял лидер Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано, у него 124 голоса.