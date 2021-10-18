Выборы в Японии: в избирательных бюллетенях не будут указывать пол кандидатов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В избирательных бюллетенях, которые выдадут гражданам Японии на участках для голосования, не будут указывать пол кандидатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.
Детали
Списки кандидатов в парламент составляют комиссии местных администраций по проведению выборов. Их публикуют в каждой из 47 префектур Японии.
Министерство общенациональных дел приняло решение прекратить указывать в бюллетенях пол кандидатов на выборах и подготовило для комиссий местных администраций инструкцию с указаниями относительно проведения выборов.
“Если избирательные комиссии будут публиковать информацию о поле кандидата, это может привести к дискриминации. Я думаю, что это важный шаг для ее предотвращения”, — считает доцент университета Тохоку Кавамура Кадзунори.
Сообщается, что четыре года назад на предыдущих выборах в нижнюю палату парламента Японии пол кандидатов указывала примерно половина избирательных комиссий.
Напомним
14 октября в Японии распустили парламент для выборов, которые состоятся 31 октября. Во многих округах уже проводят агитацию, но формально кампания начнется завтра, 19 октября.
По данным местных опросов, новый премьер-министр Японии Фумио Кисида, который занимает должность 11 дней, имеет значительную поддержку среди населения.