В Японии правящая коалиция сохранила большинство в нижней палате парламента

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По информации на поздний вечер 31 октября, находящийся в Японии у власти бессменно с 1950-х годов ЛДП получает не менее 259 из 465 мест, а партия “Комейто” — 31 мандат. Для сравнения: на выборах 2017 ЛДП удалось получить 276 мандатов. Наблюдатели связывают потерю партией популярности с недовольством многих избирателей политикой правительства Японии по борьбе с коронавирусом.

В текущем году ухудшила свои результаты и главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия. Согласно данным участков, известных на вечер 31 октября, представители этой партии могли рассчитывать на 94 мандата. До выборов эта Конституционно-демократическая партия имела в нижней палате парламента Японии 112 представителей.

Тем временем партия Общество возрождения Японии значительно улучшила свой результат по сравнению с предыдущими выборами: с 11 до 40 мандатов. Коммунистическая и Народно-демократическая партия, по данным на вечер 31 октября, получают по 10 мест. Остальные мандаты нижней палаты парламента Японии будут распределены между другими мелкими партиями и независимыми кандидатами.

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К моменту публикации материала подсчет голосов еще не был завершен. Явка на нынешних выборах составила 55%, причем 20% избирателей проголосовали досрочно.

Премьер Японии об итогах выборов и своих планах

Комментируя итоги выборов, глава правительства Японии, глава ЛДП Фумио Кисида заявил, что пока не намерен менять состав своего кабинета. Кроме того, он намерен до конца года принять дополнительный бюджет. Выделение новых средств на восстановление экономики страны от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса, было одним из предвыборных обещаний Кисиды.

Ожидается, что уже 2 ноября премьер Японии отправится в Глазго, чтобы присоединиться к участникам Конференции ООН по изменению климата. Кроме того, Кисида планирует в ближайшее время совершить визит в США и встретиться с президентом этой страны Джо Байденом.