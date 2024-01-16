У Японії зіштовхнулися два пасажирських літаки, постраждалих немає - ЗМІ
Київ • УНН
Два літаки, один з яких належав авіакомпанії Korean Air Lines, а інший - авіакомпанії Cathay Pacific Airways, зіткнулися в аеропорту Нью-Чітосе на Хоккайдо, Японія. Ніхто не постраждав, хоча крило одного літака було пошкоджено.
В аеропорту Нью-Чітосе на північному японському острові Хоккайдо зіштовхнулися два літаки. Один з літаків отримав пошкодження крила.
Про це повідомляє Sky News, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що літак Korean Air Lines зачепив літак Cathay Pacific Airways в аеропорту Нью-Чітосе на північному японському острові Хоккайдо. Один з літаків отримав пошкодження крила.
Контакт стався близько 17:30 за місцевим часом (10:30 за Києвом), коли літак Korean Air готувався до зльоту.
Про постраждалих не повідомляється.
Нагадаємо
На почтаку січня у токійському аеропорті Ханеда загорівся авіалайнер на злітно-посадковій смузі.
Пізніше стало відомо, що лайнер зіштовхнувся з літаком берегової охорони. Усіх пасажирів літака вдалося евакуювати.