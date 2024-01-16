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У Японії зіштовхнулися два пасажирських літаки, постраждалих немає - ЗМІ

У Японії зіштовхнулися два пасажирських літаки, постраждалих немає - ЗМІ

Київ • УНН

 • 21399 перегляди

Два літаки, один з яких належав авіакомпанії Korean Air Lines, а інший - авіакомпанії Cathay Pacific Airways, зіткнулися в аеропорту Нью-Чітосе на Хоккайдо, Японія. Ніхто не постраждав, хоча крило одного літака було пошкоджено.

В аеропорту Нью-Чітосе на північному японському острові Хоккайдо зіштовхнулися два літаки. Один з літаків отримав пошкодження крила.

Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що літак Korean Air Lines зачепив літак Cathay Pacific Airways в аеропорту Нью-Чітосе на північному японському острові Хоккайдо. Один з літаків отримав пошкодження крила.

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Контакт стався близько 17:30 за місцевим часом (10:30 за Києвом), коли літак Korean Air готувався до зльоту.

Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо

На почтаку січня у токійському аеропорті Ханеда загорівся авіалайнер на злітно-посадковій смузі.

Пізніше стало відомо, що лайнер зіштовхнувся з літаком берегової охорони.  Усіх пасажирів літака вдалося евакуювати.

Павло Башинський

Павло Башинський

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