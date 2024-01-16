В Японии столкнулись два пассажирских самолета, пострадавших нет - СМИ
Киев • УНН
Два самолета, один из которых принадлежал авиакомпании Korean Air Lines, а другой - авиакомпании Cathay Pacific Airways, столкнулись в аэропорту Нью-Читосе на Хоккайдо, Япония. Никто не пострадал, хотя крыло одного самолета было повреждено.
В аэропорту Нью-Читосэ на северном японском острове Хоккайдо столкнулись два самолета. Один из самолетов получил повреждения крыла.
Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что самолет Korean Air Lines зацепил самолет Cathay Pacific Airways в аэропорту Нью-Читосе на северном японском острове Хоккайдо. Один из самолетов получил повреждения крыла.
Контакт произошел около 17:30 по местному времени (10:30 по Киеву), когда самолет Korean Air готовился к взлету.
О пострадавших не сообщается.
Напомним,
На почтаку января в токийском аэропорту Ханэда загорелся авиалайнер на взлетно-посадочной полосе.
Позже стало известно, что лайнер столкнулся с самолетом береговой охраны. Всех пассажиров самолета удалось эвакуировать.
В Японии столкнулись два пассажирских самолета, пострадавших нет - СМИ
Два самолета, один из которых принадлежал авиакомпании Korean Air Lines, а другой - авиакомпании Cathay Pacific Airways, столкнулись в аэропорту Нью-Читосе на Хоккайдо, Япония. Никто не пострадал, хотя крыло одного самолета было повреждено.
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