У В'єтнамі чоловіка засудили до п'яти років ув'язнення за порушення карантинних правил
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Суд у В’єтнамі засудив чоловіка до п’яти років ув’язнення за порушення карантинних правил і поширення COVID-19 серед інших. Про це повідомляє УНН за даними Reuters.
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Учора на судовому засіданні у народному суді в’єтнамської провінції Камау 28-річного Ле Ван Трі було засуджено за “поширення небезпечних інфекційних захворювань”.
За даними агентства, чоловік повернувся в Камау з Хошиміну і порушив правила 21-денного карантину. Він заразив коронавірусом восьмеро людей, один із яких помер після одного місяця лікування.
Також повідомляють, що у В’єтнамі раніше засудили ще двох осіб до 18 місяців і двох років позбавлення волі умовно за такими самими обвинуваченнями.
У Камау, найпівденнішій провінції В’єтнаму, від початку пандемії зареєстровано лише 191 випадок захворювання на COVID-19 і два випадки смерті, що набагато менше, ніж у Хошиміні, в якому майже 260 тис. випадків зараження і 10 685 випадків смерті.
Наразі В’єтнам бореться зі спалахом коронавірусу, внаслідок якого вже заразилося понад 536 тис. осіб і загинуло понад 13 тис.
Нагадаємо
Із 23 серпня у в’єтнамському місті Хошимін посилили карантинні обмеження: людям заборонили виходити з дому без нагальної потреби. У місто ввели війська, які стежать за дотриманням ізоляції.
США запропонували надати В’єтнаму додаткову допомогу для боротьби з COVID-19 у вигляді 1 млн доз вакцини.