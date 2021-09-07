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У В'єтнамі чоловіка засудили до п'яти років ув'язнення за порушення карантинних правил

У В'єтнамі чоловіка засудили до п'яти років ув'язнення за порушення карантинних правил

Київ • УНН

 • 21256 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Суд у В’єтнамі засудив чоловіка до п’яти років ув’язнення за порушення карантинних правил і поширення COVID-19 серед інших. Про це повідомляє УНН за даними Reuters.

Деталі

Учора на судовому засіданні у народному суді в’єтнамської провінції Камау 28-річного Ле Ван Трі було засуджено за “поширення небезпечних інфекційних захворювань”.

За даними агентства, чоловік повернувся в Камау з Хошиміну і порушив правила 21-денного карантину. Він заразив коронавірусом восьмеро людей, один із яких помер після одного місяця лікування.

Також повідомляють, що у В’єтнамі раніше засудили ще двох осіб до 18 місяців і двох років позбавлення волі умовно за такими самими обвинуваченнями.

У Камау, найпівденнішій провінції В’єтнаму, від початку пандемії зареєстровано лише 191 випадок захворювання на COVID-19 і два випадки смерті, що набагато менше, ніж у Хошиміні, в якому майже 260 тис. випадків зараження і 10 685 випадків смерті.

Наразі В’єтнам бореться зі спалахом коронавірусу, внаслідок якого вже заразилося понад 536 тис. осіб і загинуло понад 13 тис.

Нагадаємо

Із 23 серпня у в’єтнамському місті Хошимін посилили карантинні обмеження: людям заборонили виходити з дому без нагальної потреби. У місто ввели війська, які стежать за дотриманням ізоляції.

США запропонували надати В’єтнаму додаткову допомогу для боротьби з COVID-19 у вигляді 1 млн доз вакцини.

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