У в’язницях України утримуються понад 5 тис. осіб за злочини у сфері обігу наркотиків

"За інформацією, що надійшла від міжрегіональних управлінь, станом на 31 липня 2020 року в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах утримується 5 697 осіб за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів", - йдеться у відповіді на запит.

Також повідомляється, що на відповідних обліках в установах перебуває 2 128 осіб, які схильні до вживання та розповсюдження наркотиків.

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Нагадаємо, Президент України вніс на розгляд парламенту законопроект, яким пропонується надати право судам не призначати заставу для підозрюваних у скоєнні злочинів пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.