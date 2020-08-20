В тюрьмах Украины содержатся более 5 тыс. человек за преступления в сфере оборота наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Украине в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах содержатся более 5 тысяч человек за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Управления информационной политики Министерства юстиции Украины.
"По информации, поступившей от межрегиональных управлений, по состоянию на 31 июля 2020 года в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах содержится 5697 человек за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств", - говорится в ответе на запрос.
Также сообщается, что на соответствующих учетах в учреждениях находится 2 128 лиц, склонных к употреблению и распространению наркотиков.
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Напомним, Президент Украины внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается предоставить право судам не назначать залог для подозреваемых в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.