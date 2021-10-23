У в'язницях ОРДЛО у незаконно ув'язнених вимагають гроші "за проживання"

Цитата

“Тюремники ОРДЛО пішли по беззаконню. З Донецька повідомляють: з незаконно утримуваних в місцях позбавлення волі заручників вимагають гроші “за проживання”: вугілля, дрова, їжу. Тобто, вимагають, щоб родичі ув’язнених перераховували гроші на карту і, нібито, на ці гроші їх будуть “утримувати”, — повідомив Гармаш.

Деталі

Він зазначив, що тих, хто відмовляється звертатися до рідних з таким проханням, або у кого немає грошей, і вони не можуть перерахувати потрібні суми, — позбавляють можливості користуватися телефоном, переводять на триразове харчування, в сенсі, годують три рази на тиждень.

Також Гармаш повідомляє, що хворих коронавірусом ув’язнених “лікують” стрептоцидом.

“Ковідних не лікують. Точніше, — „лікують“ стрептоцидом. Ув’язненому 70 років — двостороннє запалення легенів — ніякого реального лікування. Це просто повільне навмисне вбивство. До всього, там пару тижнів назад ввели в тюрмах „карантин“. Тобто, скасовані всі побачення, заборонена передача продуктів, ліків, навіть масок і води”, — зазначив він.

За словами Гармаша, доступу Міжнародного Червоного Хреста як і раніше немає, хоча Росія брала на себе таке зобов’язання в Парижі на саміті “нормандської четвірки” два роки тому.

Нагадаємо

Раніше омбудсмен Людмила Денісова заявила, що українців в тюрмах ОРДЛО залякують, вимагають у них гроші і тримають в нелюдських умовах.