В тюрьмах ОРДЛО у незаконно заключенных требуют деньги "за проживание"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Тюремщики ОРДЛО требуют у незаконно заключенных деньги за "проживание" - на уголь, дрова, еду. Об этом в Facebook сообщил представитель ОРДЛО в украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш, передает УНН.
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“Тюремщики ОРДЛО пошли по беспределу. Из Донецка сообщают: с незаконно удерживаемых в местах лишения свободы заложников требуют деньги “за проживание”: уголь, дрова, еду. То есть, требуют, чтобы родственники заключенных перечисляли деньги на карту и, якобы, на эти деньги их будут “удерживать”, — сообщил Гармаш.
Детали
Он отметил, что тех, кто отказывается обращаться к родным с такой просьбой, или у кого нет денег, и они не могут перечислить необходимые суммы, — лишают возможности пользоваться телефоном, переводят на трехразовое питание, в смысле, кормят три раза в неделю.
Также Гармаш сообщает, что больных коронавирусом заключенных “лечат” стрептоцидом.
“Ковидных не лечат. Точнее — „лечат“ стрептоцидом. Заключенному 70 лет — двустороннее воспаление легких — никакого реального лечения. Это просто медленное умышленное убийство. Ко всему, там пару недель назад ввели в тюрьмах „карантин“. То есть, отменены все свидания, запрещена передача продуктов, лекарств, даже масок и воды”, — отметил он.
По словам Гармаша, доступа Международного Красного Креста по-прежнему нет, хотя Россия брала на себя такое обязательство в Париже на саммите “нормандской четверки” два года назад.
Напомним
Ранее омбудсмен Людмила Денисова заявила, что украинский в тюрьмах ОРДЛО запугивают, требуют у них деньги и держат в нечеловеческих условиях.