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У ВР завтра планують розглянути продовження воєнного стану до 9 травня - нардеп

У ВР завтра планують розглянути продовження воєнного стану до 9 травня - нардеп

Київ • УНН

 • 45118 перегляди

Верховна Рада планує розглянути законопроєкт про продовження воєнного стану до 9 травня. Президент Зеленський вже подав відповідний документ до парламенту.

Завтра у ВР планують розглянути продовження воєнного стану до 9 травня. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

"Завтра в Раді планують розглянути продовження воєнного стану до 9 травня. Зеленський сьогодні подав відповідний законопроєкт", - повідомив нардеп.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкти, якими пропонує продовжити дію в Україні воєнного стану та загальної мобілізації, повідомляється на сайті парламенту.

Нагадаємо 

Народний депутат Олександр Федієнко заявив про неможливість демобілізації через нестачу військовослужбовців. Він наголосив на необхідності впровадження ротаційної системи для відпочинку військових.  

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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