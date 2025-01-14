У ВР завтра планують розглянути продовження воєнного стану до 9 травня - нардеп
Київ • УНН
Верховна Рада планує розглянути законопроєкт про продовження воєнного стану до 9 травня. Президент Зеленський вже подав відповідний документ до парламенту.
Завтра у ВР планують розглянути продовження воєнного стану до 9 травня. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
"Завтра в Раді планують розглянути продовження воєнного стану до 9 травня. Зеленський сьогодні подав відповідний законопроєкт", - повідомив нардеп.
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Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкти, якими пропонує продовжити дію в Україні воєнного стану та загальної мобілізації, повідомляється на сайті парламенту.
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