В ВР завтра планируют рассмотреть продление военного положения до 9 мая - нардеп
Киев • УНН
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о продлении военного положения до 9 мая. Президент Зеленский уже подал соответствующий документ в парламент.
Завтра в ВР планируют рассмотреть продление военного положения до 9 мая. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.
«Завтра в Раде планируют рассмотреть продление военного положения до 9 мая. Зеленский сегодня подал соответствующий законопроект», - сообщил нардеп.
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие в Украине военного положения и всеобщей мобилизации, сообщается на сайте парламента.
Напомним
Народный депутат Александр Федиенко заявил о невозможности демобилизации из-за недостатка военнослужащих. Он отметил необходимость внедрения ротационной системы для отдыха военных.