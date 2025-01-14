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Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
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В ВР завтра планируют рассмотреть продление военного положения до 9 мая - нардеп

В ВР завтра планируют рассмотреть продление военного положения до 9 мая - нардеп

Киев  •  УНН

 • 12655 просмотра

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Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о продлении военного положения до 9 мая. Президент Зеленский уже подал соответствующий документ в парламент.

Завтра в ВР планируют рассмотреть продление военного положения до 9 мая. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

«Завтра в Раде планируют рассмотреть продление военного положения до 9 мая. Зеленский сегодня подал соответствующий законопроект», - сообщил нардеп.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие в Украине военного положения и всеобщей мобилизации, сообщается на сайте парламента.

Напомним 

Народный депутат Александр Федиенко заявил о невозможности демобилизации из-за недостатка военнослужащих. Он отметил необходимость внедрения ротационной системы для отдыха военных.  

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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