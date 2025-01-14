В ВР завтра планируют рассмотреть продление военного положения до 9 мая - нардеп

Завтра в ВР планируют рассмотреть продление военного положения до 9 мая. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

«Завтра в Раде планируют рассмотреть продление военного положения до 9 мая. Зеленский сегодня подал соответствующий законопроект», - сообщил нардеп.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие в Украине военного положения и всеобщей мобилизации, сообщается на сайте парламента.

Напомним

Народный депутат Александр Федиенко заявил о невозможности демобилизации из-за недостатка военнослужащих. Он отметил необходимость внедрения ротационной системы для отдыха военных.