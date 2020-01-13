У ВР зареєстрували проект постанови про повернення до роботи в ПАРЄ

КИЇВ. 13 січня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про заяву "Щодо участі постійної делегації Верховної ради України в роботі Парламентської асамблеї Ради Європи у 2020 році". Про це повідомляється на сайті парламенту, передає УНН.