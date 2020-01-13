У ВР зареєстрували проект постанови про повернення до роботи в ПАРЄ

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КИЇВ. 13 січня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про заяву "Щодо участі постійної делегації Верховної ради України в роботі Парламентської асамблеї Ради Європи у 2020 році". Про це повідомляється на сайті парламенту, передає УНН.

Проект постанови про заяву ВРУ "Щодо участі Постійної делегації Верховної Ради України в роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи у 2020 році" №2718 від 11 січня 2020 року зареєстровано народним депутатом від "Слуги народу", головою української делегації у ПАРЄ Єлизаветою Ясько.

"Верховна Рада України доручає Постійній делегації Верховної Ради України у Парламентській Асамблеї Ради Європи, реалізуючи право України як повноправного члена Ради Європи, подати свої повноваження на затвердження для участі у щорічній сесії ПАРЄ 2020 року", - йдеться у тексті пропонованої заяви.

Як вказується у пояснювальній записці, проект постанови спрямований на схвалення відповідної заяви ВР.

"...робота Делегації України в щорічній сесії ПАРЄ 2020 року є дуже необхідною для сприяння виконанню Україною своїх зобов'язань як повноправного члена Ради Європи, а також активної участі у вдосконаленні існуючих та створенні нових правозахисних стандартів Ради Європи", - сказано у пояснювальній записці. 

Як зазначається, метою участі делегації України в роботі ПАРЄ є "недопущення збереження існуючої ситуації в Європі, яка склалася у результаті агресивної зовнішньої політики Російської Федерації, доведення об’єктивної інформації про протиправні діяння РФ на окупованих територіях нашої держави та зусилля України для припинення збройної агресії з боку країни-члена РЄ і подолання її наслідків, а також недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення неправдивих наративів про ситуацію в Україні".

"Рішення про участь делегації України в роботі ПАРЄ у 2020 році відповідає національним інтересам та євроатлантичному курсу України", - зауважує автор проекту постанови.

Своєю чергою, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив у Facebook, що "цього тижня Верховна Рада ухвалить постанову про відновлення участі України в роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи" "Сьогодні це рішення буде затверджено на комітеті з міжнародних справ ВР. Найближча сесія ПАРЄ розпочнеться 27 січня в Страсбурзі", - додав він.

Нагадаємо, у вересні 2019 року українська делегація вирішила не їхати на тодішню сесію ПАРЄ. Це сталося після того, як у червні 2019 року більшість ПАРЄ ухвалила резолюцію, наслідком якої стало повернення делегації РФ до Парламентської асамблеї.

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