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В ВР зарегистрировали проект постановления о возвращении к работе в ПАСЕ

В ВР зарегистрировали проект постановления о возвращении к работе в ПАСЕ

Киев  •  УНН

 • 10308 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о заявлении "Об участии постоянной делегации Верховной Рады Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020 году". Об этом сообщается на сайте парламента, передает УНН.

Проект постановления о заявлении ВР "Об участии Постоянной делегации Верховной Рады Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы в 2020 году" №2718 от 11 января 2020 года зарегистрировано народным депутатом от "Слуги народа", председателем украинской делегации в ПАСЕ Елизаветой Ясько.

"Верховная Рада Украины поручает Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы, реализуя право Украины как полноправного члена Совета Европы, подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года", - говорится в тексте предлагаемого заявления.

Как указывается в пояснительной записке, проект постановления направлен на одобрение соответствующего заявления ВР.

"... работа Делегации Украины в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года является очень необходимой для содействия выполнению Украиной своих обязательств в качестве полноправного члена Совета Европы, а также активного участия в совершенствовании существующих и создании новых правозащитных стандартов Совета Европы", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, целью участия делегации Украины в работе ПАСЕ является "недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, сложившейся в результате агрессивной внешней политики Российской Федерации, доведение объективной информации о противоправных деяниях РФ на оккупированных территориях нашей страны и усилия Украины для прекращения вооруженной агрессии со стороны государства-члена СЕ и преодоление ее последствий, а также недопущение использования трибуны ПАСЕ для распространения ложных нарративов о ситуации в Украине".

"Решение об участии делегации Украины в работе ПАСЕ в 2020 году соответствует национальным интересам и евроатлантическому курсу Украины", - отмечает автор проекта постановления.

В свою очередь, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в Facebook, что "на этой неделе Верховная Рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы" "Сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам ВР. Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге", - добавил он.

Напомним, в сентябре 2019 года украинская делегация решила не ехать на тогдашнюю сессию ПАСЕ. Это произошло после того, как в июне 2019 года большинство ПАСЕ приняло резолюцию, следствием которой стало возвращение делегации РФ в Парламентскую ассамблею.

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