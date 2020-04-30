У ВР вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих у Чорнобильській аварії

"26 квітня 34 року тому пролунав вибух на Чорнобильській АЕС. Були страшні події, багато хто, для того щоб ми могли зібратись в цьому залі віддав своє життя. Це були ліквідатори, пожежники, лікарі, багато людей, які доклали максимум зусиль та об’єднались, щоб радіація не розповсюдилась. Ми повинні висловити вдячність всім тим, хто це зробив та вшанувати хвилиною мовчання тих, хто, на жаль, віддав за це своє життя", - сказав голова ВРУ Дмитро Разумков.

Нагадаємо, у своїй заяві до річниці Чорнобильської трагедії Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Чорнобильська катастрофа - трагедія планетарного масштабу, а міжнародна солідарність є запорукою вирішення глобальних проблем.