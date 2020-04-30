В ВР почтили минутой молчания память погибших в Чернобыльской аварии

"26 апреля 34 года назад прогремел взрыв на Чернобыльской АЭС. Были страшные события, многие, для того чтобы мы могли собраться в этом зале отдали свою жизнь. Это были ликвидаторы, пожарные, врачи, много людей, которые приложили максимум усилий и объединились, чтобы радиация не распространилась. Мы должны выразить благодарность всем тем, кто это сделал и почтить минутой молчания тех, кто, к сожалению, отдал за это свою жизнь", - сказал глава ВРУ Дмитрий Разумков.

Напомним, в своем заявлении к годовщине Чернобыльской трагедии Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Чернобыльская катастрофа - трагедия планетарного масштаба, а международная солидарность является залогом решения глобальных проблем.