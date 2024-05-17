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У ВР внесли законопроект щодо альтернативного покарання за ухилення від мобілізації замість в'язниці

У ВР внесли законопроект щодо альтернативного покарання за ухилення від мобілізації замість в'язниці

Київ • УНН

 • 35892 перегляди

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 336 Кримінального кодексу України щодо встановлення штрафу, громадських робіт, виправних робіт або обмеження волі замість позбавлення волі за ухилення від призову за мобілізацією під час мобілізації з метою економії державних ресурсів та підтримання економічної активності.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується внести зміни до статті 336 Кримінального кодексу України щодо встановлення штрафу, громадських робіт, виправних робіт або обмеження волі замість позбавлення волі за ухилення від призову під час мобілізації. Про це повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

Деталі

Відповідним законопроектом №11260 від 16 травня, згідно з пояснювальною запискою, пропонується внести зміни до статті 336 "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період" КК України та встановити таке покарання за передбачене цією статтею кримінальне правопорушення: штраф від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк від одного до двох років.

Як пояснює автор законопроекту, застосування інших видів покарань (замість позбавлення волі) за статтею 336 КК України мало б забезпечити економію бюджетних, матеріальних та людських ресурсів держави, сприяти зниженню дефіциту кадрів на ринку праці та збереженню завдяки цьому економічної активності підприємств зокрема.

Посилення відповідальності за ухилення від мобілізації: Рада ухвалила законопроєкт09.05.24, 10:35 • 20417 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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