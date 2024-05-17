В ВР внесли законопроект об альтернативном наказании за уклонение от мобилизации вместо тюрьмы

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается внести изменения в статью 336 Уголовного кодекса Украины относительно установления штрафа, общественных работ, исправительных работ или ограничения свободы вместо лишения свободы за уклонение от призыва по мобилизации. Об этом сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

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Соответствующим законопроектом №11260 от 16 мая, согласно пояснительной записке, предлагается внести изменения в статью 336 "Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период" УК Украины и установить такое наказание за предусмотренное этой статьей уголовное правонарушение: штраф от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от ста шестидесяти до двухсот сорока часов, или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок от одного до двух лет.

Как объясняет автор законопроекта, применение других видов наказаний (вместо лишения свободы) по статье 336 УК Украины должно было бы обеспечить экономию бюджетных, материальных и человеческих ресурсов государства, способствовать снижению дефицита кадров на рынке труда и сохранению благодаря этому экономической активности предприятий в частности.

Усиление ответственности за уклонение от мобилизации: Рада приняла законопроект