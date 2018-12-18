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У ВР сьогодні займуться трансплантологією, булінгом та детективною діяльністю

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. У вівторок парламент планує розглянути безпековий блок, зокрема посилити відповідальність за незаконне носіння військової форми (№9217), передає УНН.

У ВР сьогодні займуться трансплантологією, булінгом та детективною діяльністю

Згідно з проектом, також депутати повинні будуть перенести строки для повноцінного запуску трансплантації органів (№9284). Як йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, відтермінування потрібне у зв'язку з тим, що МОЗ та Кабмін не встигли підготувати необхідні супровідні нормативно-правові акти, як наприклад, порядок надання письмової згоди донора на вилучення у нього органів. Тому парламентарі пропонують перенести запуск трансплантології ще на рік – до 1 січня 2020 року.

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У план роботи включили законопроект про детективну діяльність для повторного розгляду із пропозиціями президента.

Окрім цього у вівторок депутатами в другому читанні, як очікується, розглядатимуть законопроект щодо посилення відповідальності за ігнорування пасків безпеки (№8492). За порушення правил користування ременями безпеки планують збільшити штраф з трьох (51 грн) до п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (850 грн). Також у другому читанні, відповідно до проекту, планують розглядати законопроект, який вводить поняття булінгу в школах та протидії йому (№8584).

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Депутати планують розглянути проекти постанов про зміни в адміністративно-територіальному устрої районів у Луганській, Донецькій, Тернопільській та Полтавській області.

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