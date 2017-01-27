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В інституті Шалімова керівництво не підвищило собі зарплати ні на копійку

В інституті Шалімова керівництво не підвищило собі зарплати ні на копійку

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. На сьогодні у Національному інституті хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова заробітня плата керівного складу не підвищена ні на копійку. Про це УНН повідомили у самому закладі.

В Інституті, за словами співробітників, склалася вкрай важка фінансова ситуація і грошей не вистачає не те що на виплату заробітної плати, а на сплату рахунків за енергоносії.

«У першу чергу, йдеться про підвищення зарплати молодим спеціалістам, адже зростання "мінімалки" торкається саме їх. А ось керівництво собі зарплату не підвищувало», - пояснили у медзакладі.

Як повідомляв УНН, перший заступник директора з наукової та організаційної роботи, заслужений лікар України Михайло Костилєв повідомив, що у Національному інституті хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова склалася вкрай критична ситуація із фінансуванням. Він наголосив, що коштів не вистачає на виплату заробітних плат і на сплату за енергоносії.

Крім того, як повідомив директор Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України, академік Юрій Фещенко, Інститут туберкульозу на межі закриття. На сьогодні в Інституті туберкульозу склалася критична ситуація — держава не фінансує лікування хворих на туберкульоз, хоча це передбачено Законом України. Крім того існує дефіцит у розмірі 2 млн грн у виплаті заробітних плат співробітникам.

Водночас прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що цього тижня дав доручення розібратися у ситуації, але вже є “цікаві цифри, наприклад, на скільки підвищена зарплата рядового працівника, і на скільки підвищена зарплата найвищому керівному складу”.

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