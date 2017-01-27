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В институте Шалимова руководство не повысило себе зарплаты ни на копейку

В институте Шалимова руководство не повысило себе зарплаты ни на копейку

Киев • УНН

 • 76173 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. На сегодняшний день в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова заработная плата руководящего состава не повышена ни на копейку. Об этом УНН сообщили в самом заведении.

В Институте, по словам сотрудников, сложилась крайне тяжелая финансовая ситуация и денег не хватает не только на выплату заработной платы, а и на оплату счетов за энергоносители.

«В первую очередь, речь идет о повышении зарплаты молодым специалистам, ведь рост" минималки "касается именно их. А вот руководство себе зарплату не повышало », - пояснили в медучреждении.

Как сообщал УНН, первый заместитель директора по научной и организационной работе, заслуженный врач Украины Михаил Костылев сообщил, что в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова сложилась крайне критическая ситуация с финансированием . Он отметил, что средств не хватает на выплату заработных плат и на оплату за энергоносители.

Кроме того, как сообщил директор Национального института фтизиатрии и пульмонологии им. Яновского АМН Украины, академик Юрий Фещенко, Институт туберкулеза на грани закрытия . На сегодня в Институте туберкулеза сложилась критическая ситуация - государство не финансирует лечение больных туберкулезом, хотя это предусмотрено Законом Украины. Кроме того существует дефицит в размере 2 млн грн в выплате заработных плат сотрудникам.

В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что на этой неделе дал поручение разобраться в ситуации , но уже есть "интересные цифры, например, на сколько повышена зарплата рядового работника, и на сколько повышена зарплата высшему руководящему составу".

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