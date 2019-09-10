У ВР розповіли, скільки витратили на організацію урочистого засідання 29 серпня

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. На урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди складення присяги новообраними народними депутатами України було витрачено трохи більше 7 тисяч грн. Про це у відповідь на запит журналіста УНН повідомили у інформаційному управлінні апарата ВР.

За інформацією Управління справами, у зв’язку з проведенням урочистого засідання Верховної Ради України з нагоди складення присяги новообраними народними депутатами України, витрати на візити в Україну іноземних гостей, запрошених для участі в ньому, становили 7 517,18 грн, у тому числі:

• проходження зали офіційних делегацій аеропорту “Бориспіль” — 1 800,0 грн;
• протокольні заходи у Верховній Раді України — 4 898,18 грн;
• паперово-канцелярське приладдя — 819,0 грн

Також, головне організаційне управління інформує, що на урочисте засідання Верховної Ради України, присвячене складанню присяги новообраними народними депутатами України 9-го скликання було запрошено 150 офіційних осіб.

Нагадаємо, стало відомо, скільки витратили на закордонні візити делегацій на чолі зі Зеленським.

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