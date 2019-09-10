В ВР рассказали, сколько потратили на организацию торжественного заседания 29 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. На торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами Украины было потрачено чуть больше 7000 грн. Об этом в ответ на запрос журналиста сообщили УНН в информационном управлении аппарата ВР.
По информации Управления делами, в связи с проведением торжественного заседания Верховной Рады Украины по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами Украины, расходы на визиты в Украину иностранных гостей, приглашенных для участия в нем, составили 7 517,18 грн, в том числе:
• прохождение зала официальных делегаций аэропорта "Борисполь" - 1 800,0 грн;
• протокольные мероприятия в Верховной Раде Украины - 4 898,18 грн;
• бумажно-канцелярские принадлежности - 819,0 грн
Также, главное организационное управление информирует, что на торжественное заседание Верховной Рады Украины, посвященное принесению присяги новоизбранными народными депутатами Украины 9-го созыва было приглашено 150 официальных лиц.
Напомним, стало известно, сколько потратили на зарубежные визиты делегаций во главе с Зеленским.