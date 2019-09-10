В ВР рассказали, сколько потратили на организацию торжественного заседания 29 августа

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6 марта, 19:19 • 107613 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 119939 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111545 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117712 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. На торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами Украины было потрачено чуть больше 7000 грн. Об этом в ответ на запрос журналиста сообщили УНН в информационном управлении аппарата ВР.

По информации Управления делами, в связи с проведением торжественного заседания Верховной Рады Украины по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами Украины, расходы на визиты в Украину иностранных гостей, приглашенных для участия в нем, составили 7 517,18 грн, в том числе:

• прохождение зала официальных делегаций аэропорта "Борисполь" - 1 800,0 грн;
• протокольные мероприятия в Верховной Раде Украины - 4 898,18 грн;
• бумажно-канцелярские принадлежности - 819,0 грн

Также, главное организационное управление информирует, что на торжественное заседание Верховной Рады Украины, посвященное принесению присяги новоизбранными народными депутатами Украины 9-го созыва было приглашено 150 официальных лиц.

Напомним, стало известно, сколько потратили на зарубежные визиты делегаций во главе с Зеленским.

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