У ВР повідомили, хто з нардепів отримав найбільшу суму компенсації за житло у квітні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. За квітень цього року найбільшу суму компенсації за житло отримав член депутатської фракції “Слуга народу” Богдан Торохтій та член депутатської фракції “Опозиційна Платформа — За Життя” Мороз Володимир по 39 650 грн. Про це УНН повідомляє із посиланням на Аппарат Верховної Ради України.
Так, за квітень цього року по 39 650 грн компенсації за житло отримав Богдан Торохтій та Мороз Володимир. Також 39 500 грн отримав член депутатської групи “За майбутнє” Вацак Геннадій.
Повідомляється, що по 39 000 грн отримали нардепи з “Слуги Народу”: Федір Веніславський, Олена Копанчук, Георгій Мазурашу, Марія Мезенцева та Дмитро Нальотов.
Нагадаємо, нардепи у квітні отримали понад 1,2 млн гривень компенсації за житло.