Нардепи у квітні отримали понад 1,2 млн гривень компенсації за житло
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. За квітень цього року 52 народних депутати отримали компенсацію за житло обсягом понад 1,2 млн гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на апарат Верховної Ради України.
Так, у квітні 2020 року було здійснено виплату компенсації для оренди житла або винайму готельного номера обсягом у 1 206 440 грн.
Нагадаємо, у квітні 60 депутатів пропустили понад 30% голосувань у парламенті, таким чином їм не відшкодовується їх місячна зарплата.
Як повідомлялося в УНН, НАЗК за другий квартал цього року перерахувало партіям близько 71 млн грн.