Нардепи у квітні отримали понад 1,2 млн гривень компенсації за житло

Так, у квітні 2020 року було здійснено виплату компенсації для оренди житла або винайму готельного номера обсягом у 1 206 440 грн.

Нагадаємо, у квітні 60 депутатів пропустили понад 30% голосувань у парламенті, таким чином їм не відшкодовується їх місячна зарплата.

Як повідомлялося в УНН, НАЗК за другий квартал цього року перерахувало партіям близько 71 млн грн.