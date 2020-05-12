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Нардепы в апреле получили более 1,2 млн гривен компенсации за жилье

Киев • УНН

 • 16189 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. За апрель этого года 52 народных депутата получили компенсацию за жилье объемом более 1,2 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на аппарат Верховной Рады Украины.

Нардепы в апреле получили более 1,2 млн гривен компенсации за жилье

Так, в апреле 2020 года была осуществлена выплата компенсации для аренды жилья или найма гостиничного номера объемом в 1206440 грн.

Напомним, в апреле 60 депутатов пропустили более 30% голосований в парламенте, таким образом им не возмещается их месячная зарплата.

Как сообщалось в УНН, НАПК за второй квартал этого года перечислило партиям около 71 млн грн.

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