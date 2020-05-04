НАЗК за другий квартал цього року перерахувало партіям близько 71 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції за ІІ квартал цього року перерахувало з Державного бюджету 70,87 млн грн для політичних партій на фінансування їхньої статутної діяльності. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НАЗК.
"Державне фінансування у ІІ кварталі 2020 року отримали п’ять парламентських партій:
▪️ "Європейська Солідарність" – 6,6 млн грн;
▪️ "Голос" – 4,74 млн грн;
▪️ "Слуга народу" – 35,14 млн грн;
▪️ "Опозиційна платформа – За життя" – 10,63 млн грн;
▪️ "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 6,67 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього політичним партіям "Голос" та "Європейська Солідарність" перераховано по 3,54 млн грн за дотримання передбаченого законодавством "гендерного принципу".
"Загальна сума перерахованих коштів – 70,87 млн грн", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції зупинило фінансування політичної партії "Слуга народу" до кінця 2020 року, відповідно до звернення партії.
У НАЗК повідомили, що партія "Слуга народу" відмовилась від фінансування у ІІІ і ІV кварталах на загальну суму 70,29 млн гривень.