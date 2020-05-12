В ВР сообщили, кто из нардепов получил наибольшую сумму компенсации за жилье в апреле

Так, за апрель этого года по 39 650 грн компенсации за жилье получил Богдан Торохтий и Мороз Владимир. Также 39 500 грн получил член депутатской группы “За будущее” Вацак Геннадий.

Сообщается, что по 39000 грн получили нардепы из “Слуги народа”: Федор Вениславский, Елена Копанчук, Георгий Мазурашу, Мария Мезенцева и Дмитрий Налетов.

Напомним, нардепы в апреле получили более 1,2 млн гривен компенсации за жилье.