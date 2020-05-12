В ВР сообщили, кто из нардепов получил наибольшую сумму компенсации за жилье в апреле
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. За апрель этого года наибольшую сумму компенсации за жилье получил член депутатской фракции “Слуга народа” Богдан Торохтий и член депутатской фракции “Оппозиционная Платформа — За Жизнь” Мороз Владимир по 39 650 грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Аппарат Верховной Рады Украины.
Так, за апрель этого года по 39 650 грн компенсации за жилье получил Богдан Торохтий и Мороз Владимир. Также 39 500 грн получил член депутатской группы “За будущее” Вацак Геннадий.
Сообщается, что по 39000 грн получили нардепы из “Слуги народа”: Федор Вениславский, Елена Копанчук, Георгий Мазурашу, Мария Мезенцева и Дмитрий Налетов.
Напомним, нардепы в апреле получили более 1,2 млн гривен компенсации за жилье.