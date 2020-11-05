У ВР оголосили перерву одразу після відкриття засідання

"Оголошується перерва до 10:45", - сказав Разумков.

Так, перерву було оголошеною за вимогою двох фракцій – "ЄС" та "Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина".

Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні планує розглянути законопроект про Державний бюджет України на 2021 рік, а також супутній законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України.