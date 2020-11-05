В ВР объявлен перерыв сразу после открытия заседания
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Глава ВРУ Дмитрий Разумков объявил перерыв в утреннем заседании парламента сразу после того, как Рада начала заседание, передает корреспондент УНН.
"Объявляется перерыв до 10:45", - сказал Разумков.
Так, перерыв было объявленной по требованию двух фракций - "ЕС" и "Всеукраинского объединения "Батькивщина".
Напомним, Верховная Рада Украины сегодня планирует рассмотреть законопроект о Государственном бюджете Украины на 2021 год, а также сопутствующий законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.