У ВР не буде урочистого засідання до Дня Незалежності – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Верховній Раді України 25 серпня проведуть позачергову сесію, а урочистого засідання до Дня Незалежності України 24 серпня не буде. Про це УНН повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Так, 25 серпня... 24 серпня не буде урочистого засідання. Поки точно відомо, що буде президентський законопроект про збільшення мінімальної зарплати з 1 вересня до 5 000 грн", - зазначила Кравчук, відповідаючи на запитання, чи є остаточне рішення з датою проведення позачергової сесії ВР.
Раніше голова ВРУ Дмитро Разумков повідомляв, що за необхідності у серпні можуть збирати позачергові сесії парламенту.
Як повідомили УНН раніше у "Слузі народу", орієнтовно ВР збереться 25 серпня.
Нагадаємо, з’явився текст законопроекту, поданого Президентом Зеленським, про зміни до держбюджету на 2020 рік, яким передбачається поступове підвищення у поточному році мінімальної зарплати до 5 тис. грн.