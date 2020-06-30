Разумков розповів, чи працюватимуть нардепи у серпні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Багато народних депутатів продовжать роботу у серпні, після завершення третьої сесії Верховної Ради - хто в себе на округах, хто за місцем проживання. Пленарних засідань та роботи в комітетах не буде, проте за необхідності збиратимуть позачергові засідання. Про це під час брифінгу повідомив голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
“Якщо ми говоримо про проміжок часу між сесіями, це не завжди відпустка. Наприклад, якщо ми подивимось на проміжок між 2 та 3 сесією, багато комітетів продовжували роботу, хтось поїхав відпочити, хтось не їздив. Якщо ми говоримо про роботу ВР, наскільки мені відома, більшість нардепів продовжуватиме працювати, хто в себе на округах, хто за місцем проживання і проводитиме багато інших речей, пов’язаних з роботою нардепа, а це не виключно засідання комітетів або пленарні засідання”, — розповів Разумков.
Він зазначив, що через ситуацію з коронавірусом навряд чи хтось буде від’їжджати далеко за кордон.
“Якщо буде потрібно зібрання ВР, у нас є механізм — позачергова сесія ВРУ. Вона скликається на вимогу 150 нардепів або Президента. Якщо ми будемо бачити, що необхідно скликати — всі готові приїхати та провести таку позачергову сесію”, — сказав Разумков, коментуючи питання роботи парламентарів до початку четвертої сесії у вересні.
Нагадаємо, що ВР змінила графік роботи на цей тиждень.