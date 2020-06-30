Разумков розповів, чи працюватимуть нардепи у серпні

“Якщо ми говоримо про проміжок часу між сесіями, це не завжди відпустка. Наприклад, якщо ми подивимось на проміжок між 2 та 3 сесією, багато комітетів продовжували роботу, хтось поїхав відпочити, хтось не їздив. Якщо ми говоримо про роботу ВР, наскільки мені відома, більшість нардепів продовжуватиме працювати, хто в себе на округах, хто за місцем проживання і проводитиме багато інших речей, пов’язаних з роботою нардепа, а це не виключно засідання комітетів або пленарні засідання”, — розповів Разумков.

Він зазначив, що через ситуацію з коронавірусом навряд чи хтось буде від’їжджати далеко за кордон.

“Якщо буде потрібно зібрання ВР, у нас є механізм — позачергова сесія ВРУ. Вона скликається на вимогу 150 нардепів або Президента. Якщо ми будемо бачити, що необхідно скликати — всі готові приїхати та провести таку позачергову сесію”, — сказав Разумков, коментуючи питання роботи парламентарів до початку четвертої сесії у вересні.

Нагадаємо, що ВР змінила графік роботи на цей тиждень.



