У ВР хочуть заслухати міністра енергетики щодо тарифів

Цитата:

“Повертаючись до теми тарифів, я все ж таки пропонував би запросити до стін Верховної Ради і заслухати міністра енергетики у зв’язку з тією ситуацією, яку ми сьогодні маємо — які прогнози, яка готовність, яке буде наповнення газових сховищ, чи розраховуємо ми на ту ціну, яка є сьогодні”, — сказав спікер парламенту.

Деталі

Бажання заслухати Галущенка висловив і перший заступник голови депутатської фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко.

“Ми б теж хотіли бачити пана Галущенка на годині запитань до уряду щодо підготовки до опалювального сезону, але і щодо стану тарифів по електроенергії”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голосування щодо відставки Разумкова може пройти у четвер

Доповнення

У Кабміні перед стартом опалювального сезону заявили, що "жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає та не буде". Однак, за рішенням регулятора, питання формування тарифів на опалення та гарячу воду віддали владі на місцях.

Стосовно питання тарифів на електроенергію, то з початку року було скасовано пільговий тариф в 90 коп/КВт-год для населення на перші 100 кВт-год електроенергії і встановлено єдиний тариф на рівні 1,68 грн/кВт-год. Постанова Кабміну, якою підвищується ціна, ухвалена нібито з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення із січня 2021 року, так пояснили у Міненерго. З наближенням нового зимового сезону, для "економних" споживачів тариф з жовтня знизили до 1,44 грн/кВт. Однак, це і досі вище, ніж торішній тариф.

Ціна на газ - зафіксована. З травня запровадили річний тариф на газ для населення.