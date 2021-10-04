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Разумкова можуть відправити у відставку в четвер

Разумкова можуть відправити у відставку в четвер

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Голосування щодо відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова може пройти у четвер, 7 жовтня. Про це журналісту УНН повідомило проінформоване джерело.

Деталі

Співрозмовник УНН підтвердив, що у вівторок, 5 жовтня, народні депутати планують проголосувати за включення питання про відставку Разумкова до порядку денного й визначиться з процедурою його розгляду. Вирішальне голосування планується в четвер, 7 жовтня.

Додамо, сам Разумков сьогодні вже встиг прокоментувати можливе голосування за його відкликання з посади.

“Я бачив у ЗМІ інформацію про те, що голосування може відбутись у вівторок-середу. Хотів би всім нагадати, що ми живемо з вами за Регламентом. І процедури, у тому числі відкликання з посади голови Верховної ради України, відбуваються за Регламентом, згідно з 76, 77 ст., інакшого не буде, поки я голова Верховної Ради, тут буде працювати закон. Потім, що буде — подивимось. Можемо робити так, як це було в позаминулий четвер. Але поки що Регламент і Конституція будуть працювати і в стінах Верховної Ради, і за її межами”, — сказав Разумков на засіданні погоджувальної ради.

Довідково

Стаття 76 Регламенту ВР передбачає, що рішення про включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання з посади голови ВР приймається на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції.

Стаття 77 Регламенту визначає, що розгляд питання про відкликання голови ВР з посади за рішенням більшості народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради включається до порядку денного сесії ВР у визначений нею день, але не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії.

Доповнення

2 жовтня народні депутати від “Слуги народу” у Трускавці зібрали понад 150 підписів під колективною ініціативою про відкликання голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова.

Речниця “Слуги Народу” Юлію Палійчук повідомила, що депутати в понеділок, 4 жовтня, розпочнуть процедуру відкликання Разумкова.

Українські Національні Новини

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