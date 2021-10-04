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Актуальное
Разумкова могут отправить в отставку в четверг

Разумкова могут отправить в отставку в четверг

Киев  •  УНН

 • 25474 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Голосование по отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова может пройти в четверг, 7 октября. Об этом журналисту УНН сообщил информированный источник.

Детали

Собеседник УНН подтвердил, что во вторник, 5 октября, народные депутаты планируют проголосовать за включение вопроса об отставке Разумкова в повестку дня и определится с процедурой его рассмотрения. Решающее голосование планируется в четверг, 7 октября.

Добавим, сам Разумков сегодня уже успел прокомментировать возможное голосование за его отзыв с должности.

"Я видел в СМИ информацию о том, что голосование может состояться во вторник-среду. Хотел бы всем напомнить, что мы живем с вами по Регламенту. И процедуры, в том числе отзыва с должности председателя Верховной Рады Украины, происходят по Регламенту, согласно 76, 77 ст., иного не будет, пока я председатель Верховной Рады, здесь будет работать закон. Затем, что будет - посмотрим. Можем делать так, как это было в позапрошлый четверг. Но пока Регламент и Конституция будут работать и в стенах Верховной Рады, и за ее пределами", - сказал Разумков на заседании согласительного совета.

Справка

Статья 76 Регламента ВР предусматривает, что решение о включении в повестку дня сессии Верховной Рады вопроса об отзыве с должности председателя ВР принимается на пленарном заседании, следующем за днем внесения такого предложения.

Статья 77 Регламента определяет, что рассмотрение вопроса об отзыве председателя ВР с должности по решению большинства народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады включается в повестку дня сессии ВР в определенный ею день, но не позднее чем на десятый день после включения этого вопроса в повестку дня сессии.

Дполнение

2 октября народные депутаты от "Слуги народа" в Трускавце собрали более 150 подписей под коллективной инициативе об отзыве председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.

Пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук сообщила, что депутаты в понедельник, 4 октября, начнут процедуру отзыва Разумкова.

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