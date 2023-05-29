У ВР хочуть на рік продовжити перехід на українську шкіл, які працюють на мовах країн ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 9332, яким пропонується на рік продовжити можливість навчатися рідною мовою учням з країн ЄС за умови, якщо вони розпочали навчання до 1 вересня 2018 року, пише УНН з посиланням на картку законопроекту.
Деталі
Документом пропонується продовжити на рік можливість навчатися рідною мовою учням з країн Європейського Союзу за умови, якщо вони розпочали це навчання до 1 вересня 2018 року.
Цитата
“У зв’язку зі збройною агресією рф в системі освіти виникло питання реалізації прав осіб, які належать до національних меншин України, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, і які розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року мовою відповідної національної меншини”, – йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.
Співавторами законопроекту є Олександр Корнієнко, Давід Арахамія, а також народні депутати Тарас Тарасенко, Андрій Задорожний, та інші.
Доповнення
Національна комісія зі стандартів державної мови повідомляла, що у березні видано 6398 державних сертифікатів особам, які мають засвідчувати рівень володіння державною мовою для виконання службових обов’язків. 85% претендентів підтвердили рівень вільного володіння державною мовою.