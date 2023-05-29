В ВР хотят на год продолжить переход на украинскую школ, работающих на языках стран ЕС

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КИЕВ. 29 мая. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9332, которым предлагается на год продлить возможность учиться на родном языке ученикам из стран ЕС при условии, если они начали обучение до 1 сентября 2018 года, пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта.

Детали

Документом предлагается продлить на год возможность учиться на родном языке учащимся из стран Европейского Союза при условии, что они начали это обучение до 1 сентября 2018 года.

Цитата

"В связи с вооруженной агрессией рф в системе образования возник вопрос реализации прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам Украины, языки которых являются официальными языками Европейского Союза, и которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 языком соответствующего национального меньшинства" , – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Соавторами законопроекта являются Александр Корниенко, Давид Арахамия, а также народные депутаты Тарас Тарасенко, Андрей Задорожный и другие.

Дополнение

Национальная комиссия по стандартам государственного языка сообщала, что в марте выдано 6398 государственных сертификатов лицам, удостоверяющим уровень владения государственным языком для выполнения служебных обязанностей. 85% претендентов подтвердили уровень свободного владения государственным языком.

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