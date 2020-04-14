У ВООЗ заявили про можливість рецидиву у тих, хто одужав від COVID-19

КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявили про можливість рецидиву коронавірусної хвороби COVID-19 та підтвердили, що у тих пацієнтів, хто раніше вже перехворів пневмонією, антитіла для боротьби з новим випадком зараження інфекцією можуть бути відсутні, повідомляє УНН із посиланням на телеканал CNBC.