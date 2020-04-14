В ВОЗ заявили о возможности рецидива у тех, кто оправился от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о возможности рецидива коронавирусной болезни COVID-19 и подтвердили, что у тех пациентов, кто ранее уже переболел пневмонией, антитела для борьбы с новым случаем заражения инфекцией могут отсутствовать, сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNBC.
“Что касается выздоровления и повторного заражения COVID-19, то у нас, я считаю, нет ответа на этот вопрос. Это на данный момент неизвестно”, — сказал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
В свою очередь, ведущая специалистка ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керкхове рассказала, что данные проведенного в Шанхае исследования, которое показало, что у части пациентов, которые выздоровели, антитела не производились в то время, как в других их уровень был высок.
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Напомним, по состоянию на утро 13 апреля в Украине зафиксировано 3102 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 93 — летальные.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.