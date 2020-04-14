В ВОЗ заявили о возможности рецидива у тех, кто оправился от COVID-19

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о возможности рецидива коронавирусной болезни COVID-19 и подтвердили, что у тех пациентов, кто ранее уже переболел пневмонией, антитела для борьбы с новым случаем заражения инфекцией могут отсутствовать, сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNBC.