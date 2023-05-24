У ВООЗ засудили агресію рф проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. В середу, 24 травня, асамблея Всесвітньої організації охорони здоров'я ухвалила резолюцію, що засуджує агресію росії проти України, у тому числі включаючи напади на медичні установи. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Пропозиція була прийнята 80 голосами проти 9, 52 утрималися і 36 країн були відсутні.
Очолювана Заходом пропозиція, висунута на щорічних зборах ООН, також містила заклик до оцінки впливу російської агресії на сектор охорони здоров'я.
При цьому, росія подала зустрічну пропозицію, яка визнавала надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я в Україні, але не згадувала про власну роль у війні. Ця пропозиція була відхилена асамблеєю одразу, 62 голосами проти.
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