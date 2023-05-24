В ВОЗ осудили агрессию рф против Украины

Детали

Предложение было принято 80 голосами против 9, 52 воздержались и 36 стран отсутствовали.

Возглавляемое Западом предложение, выдвинутое на ежегодном собрании ООН, также содержало призыв к оценке воздействия российской агрессии на сектор здравоохранения.

При этом, россия подала встречное предложение, которое признавало чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в Украине, но не упоминала о собственной роли в войне. Это предложение было отклонено ассамблеей сразу, 62 голосами против.

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