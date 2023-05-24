В ВОЗ осудили агрессию рф против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В среду, 24 мая, ассамблея Всемирной организации здравоохранения приняла резолюцию, осуждающую агрессию России против Украины, в том числе включая нападения на медицинские учреждения. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
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Предложение было принято 80 голосами против 9, 52 воздержались и 36 стран отсутствовали.
Возглавляемое Западом предложение, выдвинутое на ежегодном собрании ООН, также содержало призыв к оценке воздействия российской агрессии на сектор здравоохранения.
При этом, россия подала встречное предложение, которое признавало чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в Украине, но не упоминала о собственной роли в войне. Это предложение было отклонено ассамблеей сразу, 62 голосами против.
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