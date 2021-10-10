У ВООЗ прогнозують досягнення 60% вакцинованих у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Провідний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан зазначила, що в деяких частинах світу дуже високий відсоток вакцинованого населення - 70-80%, тоді як в інших, наприклад у всій Африці, повністю імунізовані менш як 4% населення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sonntags Blick.
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“Сподіваюся, що ми скоро подолаємо 60% вакцинованих. Однак не виключено, що нам доведеться підійматися ще на одну несподівану гору. У нас достатній запас: щомісяця виробляється близько 1,5 мільярда доз вакцини. Проблема в тому, що більшість з них договірно пов’язані з певними країнами. Потрібно, щоб країни, які мають такі контракти, зробили крок назад і сказали собі: у нас вже є квота на вакцинацію 40, 50 або 60%. Інші дози залиште для ініціативи COVAX щодо глобального розповсюдження вакцин або для Африканської робочої групи із закупівель вакцин”, — сказала вона.
Свамінатан резюмувала, що чим довше світ буде миритися з цією ситуацією, тим вищий ризик появи нових варіантів коронавірусу.
Нагадаємо
Штам коронавірусу “дельта”, що відрізняється високою заразністю, за останній тиждень збільшив свою географію до 192 країн і територій.